Målvakt Lie legg opp – blir sportsjournalist

Lie byrjar i Sunnmørsposten etter sesongen.

– Eg ønskjer å leggje opp no fordi eg manglar motivasjon til å halde fram i den rolla eg har i AaFK-mannskapet i dag. Då freistar det mykje meir for meg å vere sportsjournalist i Sunnmørsposten enn å spele fotball. Eg er veldig trygg på at det er ei rett avgjerd for meg og familien, og eg er veldig audmjuk og stolt over at eg kan gå inn i denne rolla frå desember av, seier Lie til Sunnmørsposten.

Lie hadde opphavleg lyst til å leggje opp i september, men AaFK klarte aldri å finne ein erstattar for han i overgangsvindauget. I år har han fungert som andrekeeper bak amerikanske Michael Lansing som har stått alle seriekampar for oransjetrøyene.

– Eg treng ikkje å leggje skjul på at det blir ei utfordring å halde fram ut sesongen. Det er noko eg, klubben og Sunnmørsposten hadde ein intensjon om å få til før overgangsvindauget stengde, men det lét seg ikkje gjere, seier Lie.

Lie har òg vore innom Hødd og Odd i fotballkarrieren sin og spelt 32 aldersbestemde landskampar.

