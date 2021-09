Fotballkalenderen skal opp til diskusjon på Fifa-toppmøte

sport

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ønskjer å reformere fotballkalenderen, og den siste tida har det vorte mykje debatt rundt forslaget frå Arsène Wenger om å arrangere fotball-VM annakvart år.

Wenger er utviklingssjef i Fifa og jobbar hardt for å få Det europeiske fotballforbundet (Uefa) med på planane. Så langt har det ikkje lukkast.

Norges Fotballforbund og andre Fifa-medlemmer er inviterte til møtet i slutten av månaden. Landslagssjefen til fotballherrane, Ståle Solbakken, markerte seg nyleg som ein tydeleg motstandar av VM med to år mellom.

Den noverande internasjonale kampkalenderen går ut i 2023 for kvinner og i 2024 for menn. Fifa skriv at det er «brei semje innan sporten om at den internasjonale kampkalenderen burde reformerast og betrast».

