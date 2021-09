Brettpresidenten opnar for markeringar i Kina-OL

sport

Den siste tida har skipresident Erik Røste og idrettspresident Berit Kjøll teke avstand frå menneskerettsbrota i arrangørlandet Kina. Vinterleikane er 140 dagar unna.

Torsdag presenterte norsk idrett eit nytt strategidokument som skal rettleie heile den norske idretten i internasjonale spørsmål, mellom anna om menneskerettar. Det skal vedtakast endeleg på det ekstraordinære idrettstinget 16. og 17. oktober.

Det var forslaget frå Brettforbundet på tinget tidlegare i år som førte fram til dokumentet. Presidenten i forbundet, Ola Keul, seier til NTB at ein kan få sjå utøvarar markere seg, ikkje berre sportsleg, i Kina.

– Det er aktuelt. Landslaget har for eksempel møtt Amnesty for å få informasjon om menneskerettssituasjonen i Kina og moglege markeringar. Vi trur mest på krafta i felles markeringar på tvers av idrettar og vil samarbeide med andre, skriv Keul i ein e-post.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) forbyr politiske markeringar i sigersseremoniar. Før Tokyo-OL vart regelen mjukna opp, og utøvarane fekk lov til å vise standpunkta sine før konkurransestart.

Forpliktar

Keul er nøgd med strategien som vart lagt fram torsdag.

– Vi har no ein strategi som vil byggje på alt det gode arbeidet som vert gjort og trekkje heile idretten i ein endå meir offensiv retning. Om han vert følgt opp, blir norsk idrett kanskje den mest offensive internasjonalt. Vi vil setje agendaen og konstruktivt utfordre IOC, vertsnasjonar og andre», forklarer brettpresidenten og held fram:

– Denne strategien er ingenting verdt om han vert lagd i ein skuff. Strategien forpliktar oss alle til konkret handling, og det skal også bli utarbeidd ein praktisk og konkret rettleiar forankra i strategien, til bruk for den norske idretten sine internasjonale representantar og utøvarar som ønskjer å engasjere seg. Det gir tryggleik for alle som vil markere synleg motstand mot for eksempel menneskerettsbrot at heile den norske idretten, gjennom strategien, stiller seg bak».

I Kina blir landet skulda for fleire menneskerettsbrot, mellom anna grove overgrep mot uigurane i Xinjiang. Det har styresmaktene tilbakevist.

Hyllar engasjementet

Johannes Høsflot Klæbo er blant dei som har uttalt at menneskerettssituasjonen i Kina «bør takast tak i». Fleire utøvarar har snakka ope om det å delta i eit land under slike forhold. Det gler Amnesty.

– Kvar gong ein person utanfor Kina, til dømes ein utøvar, uttaler seg, gir det ein stor styrke til menneska i Kina som jobbar med menneskerettar. At til dømes Klæbo løftar handa, er eit enormt viktig signal, seier Gerald Folkvord i Amnesty til NTB.

Han er Noregs fagperson for Kina i Amnesty og har òg bidrege med innspel til NIFs dokument for ein ny internasjonal strategi.

Folkvord håpar mange utøvarar vil ta – og vise – eit standpunkt før og under leikane.

– Kinesiske leiarar må ta innover seg at dei ikkje slepp unna med den typen sportsvasking. Dei kan ikkje lage eit flott idrettsarrangement, og så gløymer verda det. Det er viktig at idrettsheltane, som er heilt sentrale aktørar, gir uttrykk for at dette er viktig og påverkar kinesiske leiarar. Det betyr ikkje at dei lauslèt konkrete personar, men det er veldig viktig for å vise at Kina ikkje kan kjøpe seg ut av kritikken, forklarer han.

– Enorm styrke

– Folk lever under eit regime som fortel dei at dei er kverulantar, og at ingen bryr seg. At ein idrettskjendis seier frå, gir ein enorm styrke til desse menneska. Det høyrer vi kvar gong vi er i kontakt med journalistar og andre i Kina, seier Folkvord.

Fram mot OL i Beijing vil utøvarar få høyre frå NIF, ifølgje idrettspresident Kjøll.

– Ein av våre viktigaste oppgåver fram mot OL og Paralympics (PL) er å klargjere og bevisstgjere eigen organisasjon og deltakarane våre som skal reise til meisterskapen. NIF har allereie hatt seminar og debattar om menneskerettssituasjonen i Kina, der heile den norske idretten har kunna delta. Det vil vi halde fram med heilt til OL og PL, sa Kjøll torsdag.

(©NPK)