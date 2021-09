Dopingdømd stjernetrenar tapte ankesak i CAS

sport

Amerikanaren vart i slutten av september 2019, like før VM i Doha, utestengd i fire år for brot på dopingreglementet. Salazar skal mellom anna ha oppbevart og selt vidare testosteron.

Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremja saka, og eit dommarpanel vedtok å dømme Salazar. Stjernetrenaren valde å anke saka til CAS, men fekk ikkje gjennomslag. Det stadfestar CAS på nettsidene sine.

Også legen Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, får halde straffa på fire års utestenging oppe. Brown skal ha samarbeidd tett med Salazar og var personleg lege for fleire av elevane til den profilerte trenaren.

Salazar var trenar for den no nedlagde treningsgruppa Nike Oregon Project, der han mellom anna var trenar for fleire av dei største stjernene i langdistanseløp, blant dei briten Mo Farah og nederlandske Sifan Hassan.

Den amerikanske trenarprofilen vart sett under etterforsking etter at eit BBC-program i 2017 kom med avsløringar om dopingbruk på treningsanlegget i Oregon, der Salazar heldt til. Amerikanaren har heile tida avvist skuldingane.

Salazar er i USA frå før stengd ute frå trenaryrket på livstid etter skuldingar om seksuell trakassering av kvinner i Nike Oregon Project. Han har sjølv innrømt å ha komme med «urimelege eller lite kjenslevare» kommentarar, men nekta for at det handla om overgrep eller kjønnsdiskriminering.

