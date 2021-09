Berre eliteutøvarar blir tilrådde å bruke simulert høgd

sport

– Det er svært avgrensa med utøvarar der det vil vere aktuelt å nytte seg av simulert høgd. Utøvarar som nyttar seg av dette, skal ha hatt eit høgt prestasjonsnivå over tid. Og dei skal vere aktuelle for OL, Paralympics, EM eller VM på seniornivå, seier NIFs visepresident Vibecke Sørensen til NTB.

Torsdag presenterte ho tilrådinga til arbeidsgruppa då NIF orienterte pressa om arbeidet sitt for å få på plass retningslinjer for bruk av simulert høgd. I mai vart det norske høgdehusforbodet oppheva av idrettstinget. Endringa trer ikkje i kraft før retningslinjene er vedtekne på eit ekstraordinært idrettsting 16. og 17. oktober.

Ei brei gruppe vart sett ned for å utarbeide retningslinjene. Dei skal sikre trygg og forsvarleg bruk og avklare ansvarsforhold. Det skal takast omsyn til norsk idrettsetisk og verdimessige ståstad.

– Korleis kontrollerer ein og måler dette?

– Det er eit godt spørsmål. Det er det som har vore utfordringa heile tida. Vi har ikkje hatt nokon måte å måle bruk av simulert høgd på eller å sanksjonere mot det. Det har ikkje vore i regelverket i norsk idrett, men eit særnorsk tingvedtak som skil seg frå det internasjonale antidopingregelverket, seier Sørensen.

Ikkje utan fagekspertise

Ho meiner fagpersonell må seie noko om det er formålstenleg for ein utøvar å ta i bruk simulert høgd.

Skiskyttar Johannes Thingnes Bø har uttalt at han er i gang med å byggje høgdehus heime hos seg sjølv. Therese Johaug har på si side sagt at noko liknande er uaktuelt for hennar del.

– Vi ønskjer at bruk av simulert av høgd er diskutert og avklart med fagpersonell på Olympiatoppen, og at ein ikkje bruker det åleine utan å ha fagekspertisen rundt seg, understrekar Sørensen.

Høyrt med andre nasjonar

Visepresidenten trur ikkje at allmenn bruk vil spreie seg blant mosjonistar og andre.

– Det har vore diskutert. Det har vore eit argument mot å oppheve forbodet, men vi tenkjer at i utgangspunktet må ein ha eit forhold til treningsmetodar der ein ønskjer å førebu seg. Vi har fått høyre frå andre nasjonar som ikkje har forbod, at ein ikkje har opplevd auka bruk av det, seier Sørensen og held fram:

– Det er viktig at vi òg evaluerer over tid tilrådingane vi har komme med, og registrerer og følgjer med på korleis bruken vil utvikle seg.

I Noreg har bruken av høgdehus vore forbydd sidan 2003. Forslag om å oppheve forbodet vart nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

