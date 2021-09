Wada åtvarar Russland i antidopingarbeidet

sport

Wada-president Witold Banka møtte Russlands sportsminister Oleg Matytsin i Tyrkia onsdag for samtalar om framtida til det framleis suspenderte russiske antidopingbyrået Rusada.

– Behovet for at Rusada beheld sjølvstendet sitt er avgjerande. Det må ikkje komme nokon forsøk frå den russiske staten eller idrettsstyresmakter for å forstyrre, sa Banka.

– Utnemninga av Rusadas neste direktør må følgje ein streng prosess for å sikre at den rette personen blir tilsett til denne viktige stillinga, og for at dei klarer å vere uavhengig i rolla, la Banka til.

Rusada har ikkje hatt ein fast antidopingsjef sidan Jurij Ganus fekk sparken i august 2020.

– Russland ønskjer å sikre stabiliteten i det globale antidopingsystemet, sa Matytsin.

Russland som nasjon får ikkje delta i større, internasjonale meisterskapar som OL, Paralympics og VM før 17. desember 2022. Utøvarar kan få løyve til å konkurrere under nøytralt flagg.

(©NPK)