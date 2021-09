IOC truar boksinga – krev fortgang i reformprosess

sport

I brevet som vart offentleggjort onsdag gjer IOC det igjen klart at boksing kan miste plassen på OL-programmet om det ikkje snart blir gjennomført omfattande reformer. Leiing, økonomi og dømming er område som ifølgje IOC treng endringar.

– IOC-styret gjentek den djupe bekymringa si og den tidlegare åtvaringa si rundt plassen til boksing på OL-programmet i Paris i 2024 og i seinare leikar, står det i brevet,

AIBA vart i mai 2019 suspendert og fråteke retten til å handtere kvalifisering til Tokyo-OL og sjølve OL-turneringa. Ei arbeidsgruppe under leiing av presidenten til det internasjonale turnforbundet Morinari Watanabe arrangerte boksinga i Tokyo.

Ein kommisjon under leiing av Richard McLaren har granska påstandar om korrupsjon og kampfiksing i boksinga, og ein rapport om dette skal leggjast fram seinare i år.

I eit svar på IOC-brevet seier AIBA at omfattande reformer er i ferd med å gjennomførast og at ein kjenner seg trygg på at alle IOCs krav vil bli oppfylte.

