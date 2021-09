HamKam heldt fram sigersrekkja

sport

Thelonius Bair sørgde for at HamKam fekk ei draumeopning på oppgjeret då han sette ballen i mål allereie etter ni minutts spel. Det var den tredje skåringa til 22-åringen for sesongen. Rett etterpå fekk HamKam straffespark, og Jonas Enkerud sette inn 2-0-målet. Etter 35 minutt auka HamKam ved Aleksander Melgalvis.

Måltørke etter pause

Trass i mange tapre forsøk gjennom andre omgang, makta ingen av laga å finne nettmaskene etter kvilen. Dermed enda kampen 3–0.

HamKam leiar serien

Brynes Henning Romslo og Robert Undheim pådrog seg gult kort.

Martin Berg dømde oppgjeret. 1810 tilskodarar hadde teke turen til Briskeby.

Neste runde byr på spennande utfordringar for begge lag. HamKam speler neste kamp mot Strømmen 18. september, medan Bryne speler neste kamp mot Start. (©NTB)

