Haaland-rivalen Lewandowski: – Betre enn nokosinne

Det fortel polakken i eit intervju med tyske Bild. Lewandowski viste seg tysdag fram igjen med to skåringar i meisterligaopninga mot Barcelona (3-0-siger borte).

Bayern-spissen har vorte 33 år gammal, men skårar framleis mål på løpande band. Og han avslører at resultata frå dei fysiske testane i sommar var dei beste han har oppnådd nokosinne.

– Eg er i god fysisk form, og eg har rett mentalitet. Eg kan spele i mange år til. Eg er sikker på at det blir minst fire år til. Og så får vi sjå om eg kan leggje lista endå høgare, seier han til Bild, ifølgje Daily Mail.

– I sommar hadde eg dei beste resultata i karrieren. Så om eg var 27 år (fysisk) for eit år sidan, er eg 25 eller 26 no. Statistikken er endå betre. 33 er berre eit tal, og det fortel ikkje kor gammal eg eigentleg er, seier Lewandowski.

Han blir rekna av mange som den beste spissen i verda og er favoritt til å bli toppskårar både i Meisterligaen og Bundesliga. Naturleg nok blir polakken ofte samanlikna med spissrivalen Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, som vart toppskårar i Champions League førre sesong.

Begge har starta 2021/22-sesongen skarpt, både for klubb- og landslag, men Lewandowski ligg så vidt føre med ti mål på seks kampar for Bayern. 21-åringen Haaland har gjort åtte mål på seks kampar for Dortmund før meisterligamøtet på onsdag med Besiktas i Tyrkia.

