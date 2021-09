Castro skåra hat trick mot Grorud

sport

Sigurd Haugen sende Aalesund i føringa etter 13 minutt, og Aalesund dobla leiinga då Simen Bolkan Nordli sette inn 2–0. Haugen auka til 3–0 for Aalesund eitt kvarter før kvilen. Etter halvspelt kamp var stillinga 3–0 til Aalesund.

Målshow i andre omgang

Castro sette ballen i nettet og auka leiinga til 4–0 for Aalesund. Han hadde nettopp vorte bytt inn. Bjørn Martin Kristensen reduserte til 1–4 etter eitt kvarter av andre omgang. Castro auka leiinga for Aalesund då han sette inn 5–1 sju minutt seinare. Innbytar Fredrick Pettersen reduserte til 2–5 for Grorud etter 73 minutts spel. Fire minutt seinare var hat tricket eit faktum for Castro. Det vart ikkje fleire nettkjenningar i kampen. Då sluttsignalet lydde, viste resultattavla 6–2.

Poengjakta held fram

Aalesunds David Fällman fekk gult kort. For Grorud fekk Omar Bully Drammeh og Saadiq Elmi gult kort.

Kampen på Color Line Stadion vart dømd av Eivind Bodding.

18. september skal Aalesund møte Åsane, medan Grorud møter Sogndal. (©NTB)

Levert av NTBs automatiserte artikkelteneste.

(©NPK)