Afghansk juniorlandslag i fotball kom til Pakistan

«Vi ønskjer Afghanistans kvinnelege fotballandslag velkommen. Dei kom hit via Torkham-grensa», skriv Pakistans informasjonsminister Fawad Chaudhry på Twitter.

Gruppa på totalt 75 personar kryssa den nordre grensa mot Pakistan. Dei reiste så vidare til byen Lahore der dei vart tekne imot med blomekransar.

Fotballspelarane er del av ei større gruppe intellektuelle og offentlege personar, særleg kvinner, som har forlate Afghanistan etter at Taliban tok over makta førre månad.

Mange kvinnelege landslagsspelarar flykta landet då Taliban overtok makta. Minst 75 personar, med spelarar frå A-landslaget og familiane deira, er evakuerte til Australia.

I den første perioden Taliban styrte Afghanistan, mellom 1996 og 2001, vart dei fleste former for underhaldning, inkludert mange idrettar, forbydde. Stadion vart brukte for offentlege avrettingar, og kvinner fekk totalforbod mot å drive idrett.

Den ultrakonservative gruppa har lova å respektere kvinnerettar innanfor grensene for tolkinga si av islam, men det er framleis uvisst om kvinner i Afghanistan kan halde fram med å utøve profesjonane sine.

Sist veke sa ein høgtståande tenesteperson i Taliban at «det ikkje er nødvendig» for kvinner å spele cricket eller drive andre idrettar der dei er lettkledde.

