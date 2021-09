Ujahs B-prøve positiv – britisk OL-sølv i fare

sport

Saka er no overlaten til Den internasjonale valdgiftsretten for sports antidopingseksjon for vidare behandling.

Ujah sprang på det britiske sølvlaget på 4 x 100 meter i Tokyo-OL i sommar.

Laget med Ujah, Zhamel Hughes, Richard Kilty og Nethaneel Mitchell-Blake enda eitt hundredels sekund bak den italienske gullkvartetten.

Nokre dagar etter avslutninga til leikane vart det offentleggjort at det i Ujahs A-prøve vart funne spor etter dei forbodne stoffa ostarin og S-23.

Ostarin er eit anabol steroid, medan S-23 har liknande verknad som steroid.

Om britane blir diskvalifiserte, rykkjer Canada opp til sølv og Kina til bronse.

