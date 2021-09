To Serie A-lag sparka trenaren etter tre serierundar

sport

Eusebio Di Francesco er ferdig i Verona-klubben, medan Leonardo Semplici mista jobben i toppserielaget frå Sardinia.

Hellas Verona opplyser om avgjerda på eigen nettstad. Laget har tapt alle dei tre første kampane og står med null poeng, til liks med Stefan Strandbergs Salernitana. Det seinaste tapet kom måndag kveld med 0–1 for Bologna.

Di Francesco tok over i sommar etter Ivan Juric, som førte laget til 10.-plass i ligaen sist sesong.

Di Francesco tok Roma til meisterligasemifinale i 2018, men fekk sparken sesongen etter. Sidan har han prøvd seg i Sampdoria, Cagliari og Verona, utan å få fullføre ein heil sesong hos nokon av dei.

Cagliari har teke eitt poeng på dei tre kampane sine. Laget tapte søndag 2–3 heime for Genoa.

Semplici etterfølgde nettopp Eusebio Di Francesco i Cagliari i februar og berga klubben frå nedrykk, men no er det over og ut òg for han.

(©NPK)