Eliteseriekamp i innebandy utsett etter koronasmitte

sport

Måndag ettermiddag vart det klart at ein Tunet-spelar har testa positivt på viruset.

Forbundet opplyser i ei pressemelding at ein etter ei heilskapsvurdering og på bakgrunn av ein risikoanalyse har teke avgjerda om utsetjing. Situasjonen blir karakterisert som noko uoversiktleg ut frå tidsperspektivet frå påvist smitte til kampen.

Eliteserien til mennene i innebandy vart innleidd sist helg. Tunet slo Gjelleråsen 7–2 i opningskampen sin.

Det er tett kampprogram i tida som kjem, men forbundet opplyser at ein i samarbeid med dei to laga vil finne ein ny eigna dato for den utsette kampen.

