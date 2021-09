Boksaren Srours dopinganke avvist – utestengd til november 2023

sport

Kanalen skriv at advokaten til Srour, Alexander Nyheim Jenssen, stadfestar at dommen til domsutvalet frå i fjor blir ståande.

– Vi er naturleg nok skuffa over resultatet. Det einaste vi har merka oss er at appellutvalet i det minste pålegg at det finst ei viss uvisse rundt testresultatet, men at det ikkje er nok tvil til å frifinne han, seier Jenssen.

Det var 4. september i 2019 at det vart kjent at Tønsberg-boksaren hadde levert positiv dopingprøve. Den gongen var han då 23 år gamle Srour ein del av profflaget Team Sauerland. Han vart dømd til fire års utestenging.

Srour gav først ei positiv A-prøve, og den 13. september stadfesta han på eiga Facebook-side at også B-prøva var positiv.

25-åringen testa positivt på syntetisk EPO (rekombinant erytropeitin). Han har heile tida hevda seg uskuldig og seier at han aldri har innteke stoffet.

Srour står med elleve NM-titlar og vann fire av fire proffkampar før utestenginga.

