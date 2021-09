Ruud: – Eg skal nyte augneblinken

sport

– Det er ei utruleg kjensle å få bryte inn i topp ti på rankinga for første gong i karrieren. Det er eit stort mål eg har hatt i mange år allereie, og eg har jobba hardt for det kvar dag i mange år, seier han til NTB.

Ruud er på 10.-plass på rankinga bak den 18 år eldre veteranen og legenda Roger Federer.

– Det er ikkje noko som er garantert i ein karriere, og det kjennest utruleg gøy. Eg skal prøve å nyte kjensla og prøve å byggje vidare på det. Så er jo målet sjølvsagt òg å halde meg her ei god stund.

Kommande helg spelar han Davis Cup for Noreg på heimebane i Oslo Tennisarena. Usbekistan er motstandar, og publikum får høve til å sjå Noregs første topp-ti-spelar i tennis nokosinne.

– Det finst framleis plassar å stige på, men eg skal gle meg over augneblinken og ta det inn over meg at eg no er blant dei ti beste i verda, seier Ruud.

Ruud er den yngste spelaren innanfor topp ti. Like bak han følgjer den canadiske 21-åringen Felix Auger-Alissaime (11) som avanserer fire plassar på rankinga.

Topp tre er uendra med nattas US Open-finalistar Novak Djokovic (1) og Daniil Medvedev (2) på topp. Resten av rankinga ser slik ut:

3) Stefanos Tsitsipas, Hellas, 4) Alexander Zverev, Tyskland, 5) Andrej Rubljov, Russland, 6) Rafael Nadal, Spania, 7), Matteo Berrettini, Italia, 8) Dominic Thiem, Austerrike, 9) Federer, 10) Ruud.

(©NPK)