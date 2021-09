Rummenigge spår heftig bodrunde om underskrifta til Haaland

sport

Den tidlegare landslagsspelaren trur ikkje at det er nokon tyske klubbar som kan takle lønnskravet til Haaland, seier han i eit intervju med den spanske sportsavisa AS.

– Han sluttar ikkje å skåre, og klubbane står allereie i kø for å prøve å slå kloa i han og agenten hans. Eg trur at vi kjem til å oppleve at det blir ein real bodrunde for å få tak i han, spekulerer Rummenigge.

Det er godt kommunisert at det finst ein utkjøpsklausul for Borussia Dortmund-spelaren, og at denne er langt frå den reelle verdien av spissen. Utkjøpsklausulen skal liggje på rundt 750 millionar norske kroner utan at dette er 100 prosent slått fast.

(©NPK)