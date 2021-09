Ny assistent klar for kvinnelandslaget for å oppfylle Uefa-regel

sport

Det opplyser toppfotballsjef Lise Klaveness i Norges Fotballforbund til NTB. I Uefas reglement heiter det at kvart kvinnelandslag i den kommande VM-kvalifiseringa må ha ei kvinne anten som hovud- eller assistenttrenar.

– Vi hadde ingen vanskeleg debatt om dette internt hos oss. Då kravet kom, understøtta det prosessane vi uansett held på med, seier Klaveness til NTB.

Toppfotballsjefen peikar på trenarprosjektet «Topptrenar kvinner».

48 år gamle Tyriberget var tilsett som trenar for J16-landslaget. Ho deltek på den første landslagssamlinga si som assistent måndag. Tidlegare har ho mellom anna vore sportssjef for Avaldsnes.

Klaveness opplyser at landslagssjef Martin Sjögren har brukt rundt eit halvt år på å vurdere ulike alternativ før valet fall på Tyriberget.

Tyriberget har vore med på tidlegare samlingar for å bidra på A-landslaget.

– Eg gler meg intenst til å ta fatt på denne utfordringa inn i meisterskapsåret til kvinnelandslaget. Eg treivst godt som trenar for J16, men kunne ikkje seie nei då denne moglegheita baud seg, seier Tyriberget.

Noreg skal denne veka førebu seg til VM-kvalifiseringskamp mot Armenia på Ullevaal torsdag. Fem dagar seinare er det bortekamp mot Kosovo.

Svensk kritikk

For svenskane er den tidlegare toppspelaren Victoria Sandell (tidlegare Svensson) tilsett som assistent.

– Same krav burde gjelde herrane, seier Marika Domanski Lyfors, ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT. Ho er administrativ leiar i Det svenske fotballforbundet (SvFF).

– Om ein tek ei sånn avgjerd, synest eg ein skal gjere det likt for herrane. Om formålet er å få inn fleire kvinnelege trenarar i fotballen, bør det vere like krav på dame- og herresida, seier Lyfors.

Lyfors poengterer at Sandell ikkje er tilsett som eit kvinneleg alibi. Ho er på landslaget fordi ho har ting å komme med, seier ho.

– Vi hadde sannsynlegvis gjort dette uansett. Men dette pressa på for ei raskare avgjerd, seier Lyfors.

Delvis samd

Klaveness forstår kva svenskane meiner, men synest det ville vorte rart om Uefa skulle sett same krav på herresida.

– Eg er samd i prinsippet, men eg vil utfordre dei på kva ende dei byrjar. Kravet må setjast først på akademi- og liganivå for å tvinge fram ein spisskompetanse som gjer at ein er kvalifisert med tanke på innsikt i spelematerialet og bransjen ein er ein del av på herresida. På A-landslagsnivå bør det sitje, seier ho.

– Om ein plasserer ei kvinne inn der som er dyktig, utan at ein har gått nokre steg med akademi, agentverksemd i Europa og så vidare, vil det vere fare for at det blir rein symbolpolitikk. Derfor forstår eg at ein byrjar på kvinnesida, seier Klaveness.

