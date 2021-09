Meisterleg Carlsen-oppreisning i Norway Chess

sport

Det skjedde i eit klassisk sjakkparti som i utgangspunktet såg ut til å ende remis. Verdsmeister Carlsen baud på sjakkunst på tampen og klarte å overliste 18-åringen Firouzja, som byrja å få dårleg tid.

Carlsen trong siger for å hengje seg på teten i turneringa, men lenge såg det ut til at stillinga på brettet var ein udiskutabel remis. I så fall ville nordmannen maksimalt kunna sikre seg 1,5 poeng via armageddon.

Firouzja hadde lykkast godt med forsvaret sitt med svarte brikker, men tenkte svært lenge då spelarane hadde gjort 33 trekk kvar. Og med tolmodig spel klarte Carlsen å snu situasjonen og vinne etter 52 trekk.

Dermed har nordmannen ni poeng etter seks rundar i Norway Chess. Ungararen Richard Rapport ligg an til å leie turneringa etter partia på måndag, medan Jan Nepomnjatsjtsjij frå Russland ligg på 2.-plass med 9,5 poeng.

Tysdag skal Carlsen spele med svarte brikker mot landsmannen Aryan Tari, som ligg sist av dei seks spelarane i turneringa.

