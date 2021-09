Tyrkias landslagssjef sparka: Löw blant moglege kandidatar

sport

Det vart stadfesta av forbundet fredag.

– Vi ønskjer Günes alt godt og god helse i framtida, stod det mellom anna å lese.

Günes leidde Tyrkia til VM-bronse i 2002 og er ein tungvektar i tyrkisk fotball.

Bakgrunnen for sparkinga er svake resultat over fleire månader. Det starta med tre strake tap i EM og kulminerte med 1-6-nederlag borte mot Nederland i VM-kvalifiseringa tysdag. Etter stortapet fekk Günes knallhard kritikk frå fleire hald.

Torsdag og fredag var Günes i møte med toppane i Det tyrkiske fotballforbundet (TFF). Der vart det mellom anna forhandla om avskjedsvederlag.

Avisa Hurriyet skriv at Joachim Löw, Fatih Terim og Okan Buruk er tre alternativ TFF vurderer som erstattar. Löw gav seg som trenar for Tyskland etter EM og er ledig på marknaden.

Tyrkia møter Noreg i Istanbul 8. oktober. Det blir ein svært avgjerande kamp for begge lag. Gruppevinnaren får direkte VM-plass, medan toaren går inn i ein omspelsfase.

Nederland toppar puljen på betre målforskjell enn Noreg. Desse to laga er to poeng føre Tyrkia. Det står att fire kampar for alle lag i puljen.

