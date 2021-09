sport

Partane møttest første gong torsdag. Fredag var det på han igjen. Det skriv den største avisa i landet Hurriyet. Günes er under knallhardt press etter svake resultat i fleire månader. 1-6-tapet for Nederland tysdag gjorde at kritikken mot han skaut ny fart. Leiinga i fotballforbundet skal ønske ein ny trenar for å få orden på laget før nøkkelkampen heime mot Noreg 8. oktober.

Günes går for å vere ein hard forhandlar. Han sit med ein kontrakt som skal vere verd 17 millionar kroner før han går ut. TFF jobbar for å sleppe unna med eit langt lågare beløp dersom Günes får sparken.

Hurriyet skriv òg at Joachim Löw, Fatih Terim og Okan Buruk er tre alternativ. TFF vurderer om Günes ikkje får halde fram.

Nederland leier VM-kvalifiseringa på betre målforskjell enn Noreg. Tyrkia ligg to poeng bak. Gruppevinnaren får VM-plass, medan toaren skal inn i eit omspel neste år.

