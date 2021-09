Truleg Bråthen-samtalar mellom NSF og sponsorane tidleg neste veke

sport

Fleire sponsorar har trua med å trekkje pengestøtta si om ikkje konflikten mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og skiforbundet blir løyst.

– Det er førebels ikkje avtalt når møtet vil finne stad, skriv kommunikasjonssjefen i skiforbundet Espen Graff i ein sms til NTB fredag.

Etter det NTB kjenner til, vil partane møtast i starten av kommande veke.

Mange i hoppmiljøet ønskjer at Bråthen skal få halde fram som sportssjef lenger enn avtalen som går ut etter kommande sesong. Forbundet vil ikkje gi han ny kontrakt med dei same oppgåvene som no.

Utspelet til sponsorane har fått kritikk frå fleire markante norske idrettsleiarar og er stempla som ei direkte innblanding i konflikten.

