OL-sølvvinnar brekte handleddet – mistar VM

Jumbo-Visma-syklisten skal opererast fredag. Uhellet skjedde på ein treningstur før han skulle delta i sitt eige ritt, Tour of Dumoulin.

– Det er ein stor skuffelse. Sesongen er over. Det er synd, for eg byrja å bli ordentleg god igjen. Under treninga kjende eg meg veldig sterk, og eg hadde tru på at eg kunne fått ein veldig sterk månad, seier nederlendaren.

Den tidlegare Giro d'Italia-vinnaren tok sølv på tempoen i Tokyo-OL og var vurdert som medaljekandidat i VM, som startar 19. september. For fire år sidan tok han VM-tittelen på tempo i Bergen.

