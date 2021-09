Neymar vil ha meir respekt

sport

Torsdag skåra den 29 år gamle brasilianaren eitt mål og bidrog til 2-0-sigeren i VM-kvalifiseringskampen mot Peru. Han var likevel ikkje særleg nøgd og valde å uttrykkje frustrasjonen sin ved å omtale seg sjølv i tredjeperson.

– Eg veit ikkje kva meir eg skal gjere i denne drakta for at fansen viser respekt for Neymar, sa han etter kampen.

Trass i ein prislapp på over to milliardar kroner, har PSG-angriparen ikkje klart å vinne like stor anerkjenning som spelarar som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Mange meiner Neymar er for mykje involvert i uheldige situasjonar og ofte for lett går i bakken i møte med motspelarar.

– Det er ikkje normalt, det har gått føre seg over lang tid, både frå reporterar, kommentatorar og andre, sa han, ifølgje Reuters.

Brasil er suveren leiar av VM-kvalifiseringa i Sør-Amerika, med ei leiing på seks poeng på Argentina. Torsdag gjorde Lionel Messi hat-trick då Bolivia vart slått 3–0.

