Grøvdal med sterkt sololøp i NM: – Prøvde å setje lista for kongepokalen

sport

Det gjorde ho berre to dagar etter at ho vart nummer åtte i Diamond League-finalen i Zürich med 14.59,91 og ei veke etter at ho sette personleg rekord i Brussel med 14.43,26. Tida var eit tidleg bod i kampen om kongepokalen.

– Det er gøy å springe NM og gi alt for å prøve å setje lista for kongepokalen, sa Grøvdal til NTB etter løpet.

– Eg kjenner eg har lagt inn ein god søknad, men andre skal konkurrere her.

Trua noregsrekorden

Grøvdal sprang som venta rett frå konkurrentane og gjorde heile løpet åleine i front. Innleiingsvis hadde ho eit tempo som sette den norske rekorden til Ingrid Kristiansen på 14.37,33 i fare, men ho makta ikkje å halde det tempoet heile vegen.

Grøvdal måtte ut i banane då ho byrja å ta igjen konkurrentane med ein runde før halve distansen var unnagjort. Før klokka ringde hadde ho teke igjen alle andre i feltet med minst ein runde.

– Det var tredje 5000 meter på sju dagar, men eg kjende meg bra, og det stemde bra i dag. Eg kjenner det stemde mykje betre enn i Brussel, sa Grøvdal som då sette personleg rekord.

– Då var det mot dei beste, og det vart litt for tøff start, sa ho.

Meir å gå på

– I eit ideelt løp, med ein litt rolegare start og mot jamgode, har eg litt å gå på.

Noregsrekorden?

– Eg vil jo aldri snakke om han, men sjølvsagt har eg det som eit mål. Men han får komme når han kjem, sa Grøvdal.

Ho har jamt over levert ein sterk sesong, men fekk det ikkje til å stemme då det gjaldt som mest i OL i Tokyo. Etter OL har ho derimot verkeleg fått det til.

Det håpar ho det òg skal gjere i Berlin søndag. Då spring ho 1500 meter, ei øving ho sette personleg rekord på i Stockholm i juli.

– Eg har berre sprunge øvinga ein gong i år og håpar eg kan pynte på persen i Berlin. Håpar ikkje dette løpet sit i for mykje, sa Grøvdal.

Ida Meli Narbuvoll tok NM-sølvet på 15.54,52, medan Vienna Søyland Dahle sikra bronsen på 16.04,48.

(©NPK)