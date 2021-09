Uefa-presidenten truar med boikott om VM blir arrangert annakvart år

sport

– Vi (Uefa) kan vedta at vi ikkje skal delta. Så vidt eg veit er søramerikanarane på same side som oss. Så lykke til med eit slikt VM. Eg trur det aldri vil skje fordi det går så mykje imot dei grunnleggjande prinsippa i fotballen, seier Ceferin i eit intervju med britiske The Times.

Det er ikkje første gong Ceferin går ut mot planane. Han har tidlegare åtvara mot planane i eit brev til foreininga for europeiske fotballsupporterar, der han kalla planane «ein PR-kampanje frå Fifa».

Fotball-VM for menn har til no vore arrangert kvart fjerde år sidan 1930 med unntak av 1942 og 1946. For kvinner har det vore VM kvart fjerde år sidan 1991.

Torsdag har òg ligaforeininga European Leagues gått hardt ut mot planane om VM annakvart år.

– Ligaene har einstemmig motsett seg alle forslag om å arrangere fotball-VM annakvart år, heiter det i ei fråsegn.

