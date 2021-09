Truleg påtalevedtak i Brann-sakene i løpet av månaden

sport

Ein av deltakarane på nachspielet er sikta for valdtekt, medan ein annan er meld for vald og har status som mistenkt.

– Det eg kan seie, er at vi framleis etterforskar sakene, og at dei to framleis har same status i saka. Vi går ut frå at vi vil vere ferdige med etterforskinga i løpet av månaden, seier politiadvokat Lillian Kleppe i Vest politidistrikt til NTB.

– Då vil sakene bli påtaleavgjort anten ved bortlegging eller eit positivt påtalevedtak, som tiltale, seier Kleppe.

Politiadvokaten seier det ikkje er utført nye avhøyr av den sikta eller den mistenkte den siste tida. Begge nektar straffskuld.

– Politiet har avhøyrt eit tosifra tal personar i saka, seier Kleppe.

Skandalefesten på Brann Stadion har ført til at totalt tre spelarar har forlate Brann, medan dei andre har fått ein kraftig, skriftleg åtvaring av klubben.

