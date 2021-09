Rashford: Derfor vil eg ikkje halde meg til fotball

sport

Manchester United-manager Solskjær har snakka ope om at Rashford imponerer han med det ærlege engasjementet sitt for dei som har mindre enn han sjølv.

I The Spectator skriv Rashford at han kjenner han må gi tilbake etter at eit fattig lokalsamfunn gav han så mykje i oppveksten, trass avgrensa midlar.

– Det er skuffande for nokre, men rådet om å halde meg til fotball, held ikkje for meg. Då samfunnet mitt ikkje hadde noko dei kunne kalle sitt eige, fann dei alltid noko å gi meg ut av godheit, skriv Rashford.

2,5 millionar svoltne barn

– Eg er eit produkt av deira medkjensle, drivkraft og vilje til å gi meg meir enn eg hadde. Det ville ha vore ei bjørneteneste viss eg ikkje brukte plattforma mi til å stå opp for dei millionane av stemmer som ikkje blir høyrde, skriv United-stjerna.

I England er Rashford svært populær for innsatsen, mellom anna for å mette svoltne skulebarn. Han skriv at skulderskaden har gitt han tid til å reflektere.

– Sjølv om eg gjerne skulle ha sagt at vi har gjort framsteg, er realiteten at ting har vorte verre. Du kan fylle 27 Wembley-arenaer med dei 2,5 millionar barna som slit med å vite kor deira neste måltid skal komme frå, skriv Rashford.

Ikkje partipolitisk

Han understrekar at han ikkje har partipolitiske ambisjonar, men at han vil halde fram med å jobbe vidare for å finne løysingar for dei som treng det.

– Det er på tide at vi samlar oss som vi gjorde under EM og sørgjer for at alle barn i dette landet får moglegheiter på like vilkår og at barnesvolt blir utsletta, skriv Rashford.

Rashford er så smått tilbake i trening etter skulderskaden. Det er venta at han er tilbake på banen i oktober. Sidan sist har United styrkt laget med både Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo.

