Molde låner ut målvakttalent til Grorud

sport

Ungguten kom til Molde frå Follo hausten 2018 og har nyleg skrive under på ein kontrakt som bind han til romsdalsklubben ut 2024.

– Han har nivået inne, og det viste han gjennom fem solide eliteseriekampar. Sesongen er no halvspelt, så då er det berre å halde fram med den gode flyten inn til førstedivisjon. Der får han nok å gjere, og det kjem til å bli fantastisk for utviklinga hans, seier målvakttrenar Per Magne Misund til Moldes nettsider.

– Oliver er ei stor målvakt med god reaksjonsevne og stor rekkjevidd. Vi er glade for at han skal vere ein del av spelargruppa ut sesongen, seier Grorud-sportssjef Jon Ole Reinhardsen i ei pressemelding.

(©NPK)