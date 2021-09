Messi om spesiell Copa-triumf: Journalistar såg på meg som mislykka

sport

Messi har vunne det som er å vinne på klubbnivå, men mangla ein internasjonal tittel fram til i sommar. Etter finalen mot Brasil kunne han endeleg få Copa America-tittelen etter tre finaletap. Messi har òg tapt VM-finalen i 2014.

– Etter så mykje liding var det spesielt å løfte eit trofé med landslaget. Alt eg har vunne, er viktig, eg har vore heldig som har vunne mykje med klubben. Men på landslaget var det nedtur etter nedtur. Det gjorde det meir viktig. Det kosta mykje å komme dit, seier Messi.

– Det har vore nokre journalistar som behandla meg som om eg var mislykka og ikkje gav alt for landslaget, seier argentinaren.

Den utrulege suksessen på klubbnivå har skapt enorme forventningar.

– Då vi vann, kunne eg ikkje tru det. Eg hadde drøymt så mykje om det og kunne ikkje forstå at det skjedd. For å vere ærleg nyt eg det endå meir no når eg ser bileta, enn eg gjorde akkurat då, seier Messi.

