Hovland framfor ny turnering: – Har høge forventningar til denne veka

Hovland stiller til start som kanskje den største favoritten i turneringa som går i London frå torsdag til søndag.

– Det er eit sterkt felt og ein bane som mange av spelarane har mykje erfaring med. Banen er mykje hardare no enn for to år sidan. Misser ein greenane blir det tøft. Det blir ei god utfordring for meg, seier Hovland til NTB.

Han slår ut 13.40 i gruppe med Tyrrell Hatton og Ryder Cup-kaptein Padraig Harrington.

– Alle slaga blir viktige. Eg trur mykje av nøkkelen blir å liggje i fairway, spesielt på par-fem hola. Då har eg korte jernslag på andreslaga. Om ein gjer birdies på dei fleste par-fem hola er mykje gjort, seier den norske golfkometen.

– Alt i alt veldig bra

Han kjem rett frå ei heseblesande avslutning på PGA-toursesongen. Det vart ein svært solid 5.-plass i FedEx-cupen etter ei gnistrande avslutning av Tour Championship-turneringa på East Lake Golf Club i Atlanta.

– Det var kult å avslutte East Lake på den måten. Eg sleit litt med driven og hadde eit par dårlege drivar på par-fem hola den helga, men alt i alt var det veldig bra.

Like etter sette han seg på eit chartra fly til London.

– På flyet var det dei frå East Lake og dei frå Korn Ferry-touren som skulle spele i London. Vi var vel 25 stykke på det flyet. Vi landa i London måndag, og sidan det berre er ein tidsforskjell på fem timar, kjennest det ikkje så ekstremt.

Nummer elleve

Hovland spelte den same turneringa i London for to år sidan. Då enda han på delt 11.-plass, ti slag under par. Opp til vinnaren Danny Willett var det ti slag, medan Jon Rahm på 2.-plass enda 17 slag under par.

– Eg har forbetra meg mykje som golfspelar sidan eg var her sist og har høge forventningar til denne veka.

– Kva har du forbetra mest?

– Det er nok chippinga som har vorte mest forbetra. Det som er det kule med golfen er at på så høgt nivå finst det ikkje noko skippertak. Så kjenner eg likevel at eg nesten har gjort skippertak på kvar einaste del av spelet, og det viser all statistikk, seier han og utdjupar:

– Rundt green er eg mykje, mykje betre. Jernspelet har vorte betre, sjølv om det den siste tida ikkje har vore heilt der eg vil det skal vere. Eg kjenner meg veldig mykje meir sjølvsikker med jerna no, og eg slår lenger med driven. Eg slår ikkje alltid rett med driven, men også det har vorte betre. Det er kult å sjå at eg har teke så store steg.

Full av lovord

Ein av hovudutfordrarane til Hovland denne helga blir irske Shane Lowry. Han var full av lovord på spørsmål om Hovland.

– Eg har snakka noko med Viktor. Han har vore utruleg god dei siste åra. Han er ein av dei beste spelarane i verda og vil vere det over ein mange år. Han har ingen svakheiter. Det er ikkje stort meir å seie, seier Lowry.

Han er nummer 40 på verdsrankinga og står med åtte sigrar – to på PGA-touren og seks på europatouren.

– Viktor er ein av dei beste golfarane i Europa og ein av dei beste i verda. Han kjem til å spele ei stor rolle for Europas Ryder Cup-lag.

– Har du han som ein av favorittane?

– Eg veit ikkje, eg fokuserer berre på meg sjølv. Eg håpar eg har ei moglegheit til å vinne. Dei andre bryr eg meg ikkje særleg mykje om, seier Lowry.

