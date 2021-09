Carlsen avgjorde i armageddon i tredje strake kamp

sport

Det klassiske partiet mellom dei to enda i remis allereie før timen var spelt i Stavanger. Carlsen fekk svarte brikker i armageddon. Det kan vere ein fordel fordi han vil stå igjen som vinnar dersom partiet endar i remis.

I det avgjerande partiet hamna nordmannen tidleg så bakpå at sjakkcomputeren vurderte Rapports sigerssjanse til 97 prosent. Ein stor tabbe av ungararen sørgde derimot for at Carlsen kunne redde remis og dermed siger i duellen.

Carlsen brukte mykje tid i starten av partiet, noko han forklarte med at «hjernen ikkje fungerte så veldig bra».

– Plutseleg såg eg på klokka at eg hadde tre og eit halvt minutt igjen, og så likte eg ikkje spesielt godt stillinga mi, heller. Men kva skal eg seie, eg kjende aldri at det var heilt køyrt, sa Carlsen til TV 2.

– Det var ein tung dag, så eg er eigentleg fornøgd, sa han.

Carlsen opna turneringa med siger mot Alireza Firouzja tysdag. Onsdag slo han landsmann Aryan Tari etter at sistnemnde lenge styrte det klassiske partiet.

Tari møtte Jan Nepomnjasjtsjij torsdag. Det klassiske partiet, der Tari spelte med kvite brikker, enda i remis. I armageddon vart det tap for Lier-guten, som dermed står med tre strake tap i turneringa.

(©NPK)