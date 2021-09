Sverige snur etter press – dreg ikkje til Qatar i januar

sport

Etter eit møte med interesseorganisasjonen til klubbane Svensk Elitfotboll (SEF) har det svenske fotballforbundet (SvFF) bestemt seg for å leggje turen til eit anna land.

Det stadfestar SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand i ei pressemelding.

– Etter ein god samtale med styreleiaren i SEF, Jens Andersson, i går kveld, er det klart at det er ei samla oppfatning blant klubbane om at dei ikkje vil at leiren skal finne stad i Qatar.

Klubbane i Allsvenskan gjekk saman etter at Sveriges planlagde tur vart kjend. Dei ønskte å setje ein stoppar for turen og ville nekte å sleppe spelarane sine til samlinga, sidan landskampane ikkje er ein del av Fifa-kalenderen.

– Lang tversoverpasning

Noregs landslagssjef Ståle Solbakken var tvilsam til at treningsleiren ville finne stad då han vart spurd tysdag kveld.

– Eg er sikker på at dei kjem til å tenkje over det ein gong til. Eg trur ikkje det er 100 (prosent), sa Solbakken.

– Det er ein lang tversoverpasning, trur eg Drillo ville sagt, med tanke på at han kan bli broten, og at det ikkje kjem noko godt ut av det, la han til.

Landslagstrenar Janne Andersson sa tidlegare at det var ein god idé å dra til Qatar.

– Det gir oss bra sportslege føresetnader, vi får spele på bra arenaer, og eg trur det er ein fordel å ha vore der før VM. Hadde ikkje VM vore i Qatar, hadde vi aldri drege dit. Det er ingen tvil om at vi synest det er forkasteleg korleis dei handterer arbeidarane der, har trenaren sagt.

Ligg godt an

Tidlegare i år var det mykje snakk om mogleg norsk boikott av Qatar-VM i 2022. På fotballtinget vart det i staden bestemt å satse på dialog og leggje fram krav til arrangørlandet. Det er noko alle dei nordiske forbunda, inkludert Sverige, har prøvd å gjere i fellesskap med mellom anna brev til Fifa.

Sverige ligg godt an med full pott i VM-kvalifiseringa etter tre kampar. Dei gulkledde har eitt poeng mindre enn Spania på topp, men har to kampar mindre spelt.

Onsdag kveld ventar Hellas i Aten.

(©NPK)