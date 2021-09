Solbakken om Sveriges Qatar-tur: – Det er ein lang tversoverpasning

sport

Solbakken vart spurd om temaet etter 5-1-sigeren over Gibraltar seint tysdag kveld.

– Eg er sikker på at dei kjem til å tenkje over det ein gong til. Eg trur ikkje det er 100 (prosent), sa Solbakken om sjansane for at turen blir noko av.

Kritikken mot fotball-VM i Qatar neste år har vore stor. Solbakken understreka at han ikkje hadde sett seg inn i saka skikkeleg.

– Kva har dei av andre planar? Har dei eit regissert opplegg som tilseier at dei skal fokusere på noko der? Har dei nokon møte? Har dei ein annan dagsorden? Det veit ikkje eg. Det må ein nesten vente og sjå, sa han.

– Tversoverpasning

– Det er ein lang tversoverpasning, trur eg Drillo ville sagt, med tanke på at han kan bli broten, og at det ikkje kjem noko godt ut av det, sa Solbakken.

Sveriges landslagssjef har forsvart avgjerda mellom anna med at det er ein fordel å ha vore der før VM.

– Det gir oss bra sportslege føresetnader. Vi får spele på gode arenaer, og eg trur det kan vere ein fordel å ha vore der før VM. Hadde ikkje meisterskapen gått der, hadde vi aldri reist dit. Det er ingen tvil om at vi synest det er forkasteleg måten dei behandlar arbeidarane på, sa Andersson.

I den svenske serieforeininga ønskjer dei at turen blir lagd til eit anna land.

Vil gi beskjed

Tidlegare i år var det mykje snakk om mogleg norsk boikott av Qatar-VM i 2022. På fotballtinget vart det i staden bestemt å satse på dialog og leggje fram krav til arrangørlandet.

Andersson seier svenske fotballtoppar vil gi Qatar klar beskjed om kva dei meiner under januaropphaldet.

– Eg håpar dette kan skape eit trykk mot regimet.

Sverige ligg godt an med full pott i VM-kvalifiseringa etter tre kampar. Dei gulkledde har eitt poeng mindre enn Spania på topp, men har to kampar mindre spelt.

Onsdag kveld ventar Hellas i Aten.

