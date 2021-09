Solbakken og spelarane samde om at landslaget har vakse

sport

Med to sigrar og ein uavgjord på sju dagar har landslaget klatra frå 4.- til 2.-plass i VM-kvalifiseringsgruppa si. Berre målforskjell skil til leiarlaget Nederland, men det er ikkje berre i reine resultat at laget hatt positiv utvikling.

– Vi har vorte eit godt fotballag, med mange ulike strenger å spele på. Dette er berre den andre ordentlege samlinga vi har hatt, men vi har fått ein «go» i gruppa. På denne samlinga har vi bevist at vi kan spele mot etablert forsvar og at vi kan kontre. Vi har spelt fire ulike formasjonar og meistra det, og vi går klart styrkte ut av samlinga, seier Solbakken.

– Den førre samlinga i juni var litt spesiell, med mange i feriemodus. Progresjonen sidan då har vore enorm. Det har skjedd noko internt i laget, med haldning, intensitet og trykk. Vi har teke nokre store og viktige steg på denne samlinga, og no ser det bra ut, seier Martin Ødegaard.

Solbakken har rosa landslagskapteinen for å ha samla spelarane til møte for å diskutere behovet for å bli litt tøffare mot kvarandre i jakt på betre prestasjonar.

– Eg synest ting har vorte betre etter at vi hadde ein prat om det. Fleire tek tak, og vi stiller høgare krav til kvarandre. Engasjementet og vinnarviljen har vorte betre, seier Kristian Thorstvedt, som gir Solbakkens veremåte ære for utviklinga.

– Han er ein veldig sterk karakter og stiller krav. Han seier det som det er og legg ikkje noko mellom. Eg trur vi har godt av det, seier han.

Sliten

Noreg har levert tre sterke prestasjonar. Først vart det 1–1 mot Nederland i ein kamp som kunne vippa begge vegar. Deretter vart Latvia rundspelt og slått 2–0 på bortebane, før Gibraltar leid same lagnad på Ullevaal og var heldig som vart slått berre 5–1.

I dei to siste kampane skapte Noreg masse sjansar, men sleit med utteljinga.

– Det har vore enormt trykk med tre kampar så tett. Eg føler at vi kom bra gjennom det, men det var ganske snautt med tid til førebuingar, og no er eg veldig sliten, seier Solbakken.

Han seier at både han og spelarane fekk energi frå publikum.

– Gutane gledde seg og sa at dei fekk litt frysningar av å spele på Ullevaal med publikum igjen, er attesten til dei 7000 som sleppte inn mot Nederland og dei 10.000 mot Gibraltar.

– Det var veldig bra. Dei laga lyd i fulle 90 minutt og hjelpte oss til å spele bra, supplerer Thorstvedt.

I oktober skal laget jage revansj for det forsmedelege 0-3-tapet for Tyrkia i «heimekampen» i Málaga i mars. Eit godt resultat i Istanbul kan bane veg for ein finale om VM-plass mot Nederland i november.

Betre tid

– Vi må vere ærlege og seie at vi har igjen to veldig vanskelege bortekampar, men vi må ta den klassiske «ein kamp om gongen», så får vi summere opp til slutt, seier Solbakken.

I oktober får Solbakken samla spelarane allereie fire dagar før kampen i Tyrkia. Denne gongen møtte spelarane to dagar før første kamp.

– Denne gongen var oppkøyringa til kamp veldig hektisk, på kanten til forsvarleg eller morosame, men neste gong får vi litt betre tid, seier landslagssjefen.

Han registrerte at tre tyrkiske spelarar må stå over mot Noreg etter å ha pådrege seg kort i 1-6-tapet mot Nederland. Han trekkjer fram Caglar Söyüncü som den beste av dei. Leicester-stopparen skåra mot Noreg i mars.

Norwich-stoppar Ozan Kabak og Feyenoords midtbanemann Orkun Kökcü er òg utestengd, men Solbakken legg ikkje så stor vekt på det.

– Eg trur ikkje utestengingane får innverknad på det taktiske. Tyrkia har eit par-tre andre veldig gode stopparar.

