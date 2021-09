Lunde vil flytte til Russland – Vipers stoppar henne

sport

– Eg er veldig skuffa over klubben, seier Lunde til Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen for ønsket om å flytte er at mannen til Lunde har fått tilbod om ein jobb i ein fotballklubb i Moskva.

– Det er hans tur no. Eg er 41 år, og no er det på tide å prioritere det som er best for familien. Eg hadde skjønt Vipers' side av saka om eg var ung og framstormande, men det er eg ikkje lenger, seier ho.

Å leggje opp verkar ikkje som noko alternativ for Lunde. – Vi har ikkje sett på det som noka løysing. Eg har lyst til å spele handball, men det kan godt vere at vi må sjå på det igjen. Det må vi diskutere.

Lunde har kontrakt med Vipers til sommaren 2023.

– Å sende ein av våre aller beste spelarar til ein av våre aller største konkurrentar høyrest ikkje ut som ein god idé, svarer trenar Ole Gustav Gjekstad.

Vipers startar Meisterligaen borte mot ungarske Györ laurdag.

