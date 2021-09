Landslagsløpar kan bli sitjande 21 dagar i koronaisolasjon

sport

Nyenget har førebels ikkje testa negativt etter at han avla positiv prøve for snart to veker sidan. Fredag skal han testast på nytt, og er han framleis positiv då, må han sitje isolert i ei veke til, melder VG.

– Det er litt skjer i sjøen med Martin. Vi får håpe den biten løyser seg. I verste fall får han 21 dagar på hotell. I beste fall blir det fjorten dagar til fredag. Vi håpar han kan komme seg heim i slutten av veka, seier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Nyenget seier sjølv i ein video lagt ut på Instagram-kontoen til langrennslandslaget at han byrjar å gå lei av isolasjonen. Han sit åleine i isolasjon i Italia med treningsnekt.

– Vi får smørje oss med tolmod og få ein negativ test, seier Nyenget.

