Åtte brasilianarar blir nekta Premier League-spel i helga

Det skjer etter at Brasils fotballforbund har utløyst ein regel hos Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som seier at spelarar blir suspenderte i fem dagar når dei ikkje har møtt opp til landskamp.

Fleire Premier League-klubbar heldt igjen spelarar fordi Brasil er raudlista i Storbritannia på grunn av koronasituasjonen i landet. Spelarane måtte ha vore i isolasjon i ti dagar i Storbritannia ved retur frå Brasil.

I staden blir det no ein karanteneperiode frå 10. til 14. september for dei åtte spelarane. Det dreier seg om Liverpool-trioen Alisson Becker, Fabinho og Roberto Firmino, og dessutan Gabriel Jesus og Ederson frå Manchester City og Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) og Thiago Silva (Chelsea), skriv BBC.

Fred og Silva mistar ikkje berre kommande Premier League-runde, men også Champions League-kampar i midtveka.

Også tre andre spelarar blir omfatta av same regel: Wolverhampton-spissen Raúl Jiménez (Mexico), Newcastles Miguel Almirón (Paraguay) og Francisco Sierralta på Watford.

Spissen Richarlison, som til dagleg spelar for Everton, slepp unna kravet til Brasil fordi han spelte for landet i OL-turneringa i Tokyo. Dermed kan han spele heime mot Burnley måndag kveld.

Fifa-president Gianni Infantino har tidlegare bede den britiske regjeringa om å gjere unntak frå isolasjonsregelen for fotballspelarar, men vart ikkje høyrd. Det er venta at Det internasjonale fotballforbundet vil halde fram med å presse på for dette før landskampvindauga i oktober og november.

