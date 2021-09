Vikersund-leiar ber generalsekretæren i Skiforbundet om å trekkje seg

sport

– Bretten Berg bør seie at denne saka har gått for langt, og at ho ikkje har makta å handtere ho på ein god måte. Ho bør trekkje seg for å skape ro, seier Hæhre til VG.

Han understrekar at han uttaler seg som privatperson i det opne brevet til Bretten Berg, men han er òg styreleiar i driftsselskapet bak skiflygingsanlegget i Vikersund.

– Held denne saka fram i det sporet ein no følgjer, kan dette resultere i at norsk hoppsport får ein knekk ein vil slite med i lang tid, kanskje aldri klare å reparere. NSF med deg som sjef / generalsekretær må no avslutte dette medieshowet og vise ansvar. Snu i tide, seier fjellvitregelen, skriv Hæhre.

Måndag kom det fram at styret i Skiforbundet ber sponsorane til hoppsporten om å tenkje seg om og la vere å blande seg inn i tvisten med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Før helga reagerte NSFs generalsekretær Ingvild Bretten Berg kraftig på at samarbeidspartnarar trua med å trekkje støtta om det ikkje blir funne ei løysing på personalkonflikten.

På spørsmål om ho har vurdert si eiga stilling, svarer Bretten Berg at ho er innstilt på er å handtere saka til det beste for alle tilsette i Skiforbundet.

NTB har søkt kommentar frå både Ingvild Bretten Berg og kommunikasjonssjefen i skiforbundet Espen Graff, men ikkje fått svar.

