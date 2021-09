sport

Tomori har signert for sesongen 2021/22. Ho har vore klubblaus etter at kontrakten hennar med Siofok gjekk ut i sommar, skriv Vipers på nettsida.

Tidlegare har den 1,87 meter høge Tomori mellom anna spelt for Györ der var med å vinne Meisterligaen tre gonger.

– Eg er veldig glad for å signere for Vipers. Eg har hatt lyst til å spele utanfor Ungarn i mange år, og eg er veldig glad for at moglegheita baud seg i Vipers. Kulturen verkar spennande, og eg trur livet i Noreg kan passe meg bra.

(©NPK)