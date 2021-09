Ski-VM 2025: Fem nye sjefar på plass

sport

Vel to veker etter at Berit Svendsen vart presentert som VM-sjef for Trondheim 2025, er fem nye leiarar tilsette, skriv Adressa.

Desse er: Ingvil Snøfugl (kommunikasjon og samfunnskontakt), Patrik Jemteborn (arrangement og berekraft), Arne Øvereng (økonomi), Haakon Jensen (marknad og merkevare) og Kristin Mürer Stemland (forretningsutvikling).

Det stadfestar styreleiar Bård Benum til Adresseavisen.

Mürer Stemland konkurrerte for Noreg både i VM og OL og i ei rekkje verdscuprenn på 2000-talet. Ho har eitt individuelt NM-gull og fleire sølv- og bronsemedaljar.

