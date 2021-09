Finsk spelar avgjorde for Europa – vann Solheim Cup for andre gong på rad

sport

– Eg er så stolt av dette laget. Eg er ikkje den som spelar, så all ære går til dei. Det er dei som har vunne dette. Dei fortener all æra. De fekk meg til å sjå bra ut, sa lagkaptein Catriona Matthew spøkefullt etter triumfen.

Med sigeren vart ho den første europeiske kapteinen til å vinne turneringa to gonger og dermed forsvare Solheim Cup-trofeet.

– Det var fantastisk å vinne på Gleneagles i Skottland for to år sidan, men denne gongen i USA fekk vi verkeleg testa oss. Amerikanarane hadde eit fantastisk lag i år. Dei kjempa hardt. Vi senka fleire puttar enn dei, og vi er heldige som kom sigrande ut. Vi er eit lag på tolv der alle bidrog. Det er ikkje éin person som vinn. Vi trong alle tolv, sa kapteinen vidare.

Knuste

Grunnlaget for det europeiske laget vart lagd laurdag då dei knuste USA 3,5-0,5. Same dag spelte dei òg 2-2, før USA vann 3–1 i den første bataljen på søndag. Europa vann 2,5-1,5 i den andre, og dermed var stillinga 9–7 til Europa før den siste dagen.

Dermed trong Europa berre fem av tolv moglege poeng på den siste dagen for å vinne. Det var finske Matila Castrén som fekk æra av å avgjere det, då ho sette ein par-putt på hol 18.

– Det er vanskeleg å beskrive. Eg skjelv framleis. Eg såg på leaderboardet og visste at det kom til å bli ein viktig putt. Eg hadde så lyst til å senke han, og vi las han perfekt. Eg er så glad no, sa Castrén til Golf Channel like etter, ifølgje Norsk Golf.

Tutta favoritt

Finnen hadde den gamle caddien til Suzann «Tutta» Pettersen. Tutta var med som visekaptein til Ohio og er no den store favoritten til å ta over og bli kaptein etter Matthew.

Måndag vart stillinga 6-6, som gjorde at Europa totalt vann 15–13. Ein birdie frå danske Emily Pedersen på det siste holet avslutta ei glitrande turnering for Europa.

Også i 2019 vann Europa, då 14,5-13,5. Då senka Suzann «Tutta» Pettersen den avgjerande putten på den siste dagen.

Ingen norske spelarar var med på Europa-laget. Ryder Cup, som er herreutgåva av Solheim Cup, går i gang frå 24. september.

(©NPK)