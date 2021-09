sport

Det betyr at den tyske bilfabrikanten vil ha to engelskmenn i stallen sin.

Overgangen var venta for 23-åringen som denne sesongen har køyrt for Williams. I Mercedes erstattar han Valtteri Bottas. Finnen skal neste sesong køyre for Alfa Romeo.

Russell er rekna som eit stort talent, og han overraska med å ta ein sterk 2.-plass i Belgias Grand for to veker sidan.

George Russell vikarierte for Lewis Hamilton sist sesong då han var ute med koronasmitte.

