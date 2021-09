Bråthen-leiren førebudd på rettssak mot skiforbundet

sport

Før helga vart det klart at Bråthen og forbundet han er tilsett i, ikkje vart samde om verken eit forlik eller ein ny arbeidsavtale. Måndag formiddag har det ikkje vore noka ny utvikling i saka.

– Absolutt ikkje. Vi steller oss til at forhandlingane er brotne av Bråthen, seier advokat Nina G. Sandnes, som representerer skiforbundet i saka, til NTB.

– Vi har gitt han eit tilsvar til søksmålsvarselet han kom med, og han skal ta stilling til det, legg ho til.

Hamnar i retten?

Bråthen har vore sportssjef for dei norske skihopparane på mellombelse kontraktar i 17 år, og han meiner at han har krav på jobben på fast basis. Det er han òg klar for å kjempe for.

Etter eit par veker med medietrykk og forhandlingsmøte ligg det an til at 52-åringen kan måtte gjere alvor av varselet om eit søksmål mot arbeidsgivaren.

– Sidan forhandlingane ikkje har leidd fram, har vi komme dit at vi har starta arbeidet med ei stemning til tingretten, skriv advokaten til Bråthen, Marit Håvemoen, i ein SMS til NTB.

– Då blir det opp til domstolen å avgjere om Bråthen er fast tilsett etter 17 år som sportssjef for hopp. Om ikkje partane blir samde før det.

Sponsorane støttar Bråthen

Per no er det altså ikkje avtalt nokon fleire møte mellom partane. Fredag vart det lagt ekstra press på skiforbundet då sponsorane til hopplandslaget, blant dei LO og Nammo, kom med ein felles uttale der dei bad NSF om å rydde opp og varsla at dei vil vurdere å stanse pengestøtta til forbundet.

– Vi håpar det er mogleg å legge prestisjen til side, rydde opp og komme til semje på ei slik måte at det avgrensar skadane Skiforbundet si handtering har bidrege til. Det vil vere til det beste, både for NSF, hopparane, sponsorane og heile Idretts-Norge, heitte det mellom anna der.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg i NSF uttalte at forbundet vil ta initiativ til vidare dialog med sponsorane. LO-sekretær Are Tomasgard sa måndag formiddag at han ikkje hadde høyrt noko frå forbundet, og at uttalen på fredag framleis står.

Dersom sponsorane trekkjer støtta til hopparane via NSF, vil det kunne bety eit tap i mangemillionarsklassen for forbundet.

Steile frontar

Den noverande kontrakten Bråthen har med skiforbundet, går ut i april neste år, altså like etter den kommande hoppsesongen. NSF har gitt beskjed om at dei ikkje ønskte å forlengje den avtalen fordi dei meiner at Bråthen har hatt ei uakseptabel kommunikasjonsform og åtferd.

– Han har bidratt til svært gode sportslege resultat, men åtferda hans over tid og manglande vilje til å justere ho i tråd med våre rimelege forventningar, gjer at skiforbundet ikkje kan forlenge samarbeidet, uttalte Skiforbundet i slutten av august.

Sidan har forbundet tilbode Bråthen fire ulike løysingar som han ikkje har vore villig til å godta, medan NSF òg har avslått forliksforslaget frå Bråthen-leiren.

– Arbeidsgivar har lagt fram fire ulike tilbod som bør vere veldig gode. Det er snakk om to faste stillingar, éi mellombels stilling og ein økonomisk avtale, opplyser advokat Sandnes.

