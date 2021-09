sport

I dei underhaldande pressekonferansane sine fyrer Solbakken ofte frå hofta om spelarane, med humor, vigt og brodd i skjønn foreining. Samtidig leiver han ingen tvil om at han bryr seg om dei og ikkje kastar nokon under bussen.

Torsdag vart det meir enn vanleg, då han for å skåne spelarane etter ein utmattande kamp baud på seg sjølv i ein halv time. Her er nokre utdrag:

Om Mathias Normann og grunnen til at han vart bytt ut etter å ha pådrege seg gult kort:

– Han har ein liten uvane han har lagt seg til i Russland, og det er at han liker å takle sjølv når han har ballen. Det var (ishockeystjerna) Peter Forsberg som fann opp det, han køyrde rundt med pucken og kroppstakla. Mathias inviterer motspelarane inn og knuser dei før han tek med ballen vidare. Det var ei avveging, for han var god, men han var litt på faregrensa.

Om osloguten Mats Møller Dæhli, som har far frå Hamar:

– Eg er litt skuffa over at Mats ikkje har meir grønt og kvitt i hjartet sitt. HamKam leier Obosligaen, men han spør meg ikkje eingong om det. Eg veit ikkje kva som går føre seg i den heimen, men det sviktar.

Spør Andrew!

Om Birger Meling og hungeren hans etter detaljar om motspelarar:

– Han slit ut analytikaren vår, Andrew. Han kan ikkje gå forbi han og computeren hans utan at han skal ha venstre-høgre-finte frå alle som har spelt for Nederland sidan Rob Rensenbrink i VM-finalen i 1978. De får spørje Andrew kva han synest om Meling.

Om Alexander Sørloth og forsøket hans på å snakke seg rett inn i laget igjen etter utstått karantene:

– Eg snakka med han i heisen i dag, og han sa at forma er på topp og at han ikkje manglar noko på matchfitness, trass at han har spelt fem minutt på tre veker. Han er lik far sin der.

Same pakke

Om Morten Thorsby og spelestilen hans:

– Ta ti Sampdoria-kampar eller om du berre gidd å sjå ein, så veit du korleis han spelar. Det er fem headingar, fire feilpasningar, sju gode pasningar, eitt gult kort og eitt bandasjert hovud. Det siste mangla i går, men den pakken får du elles i kvar kamp.

På spørsmål om Joshua King sist ut av bussen med musikk på hovudtelefonane er eit teikn på at han er skuffa over manglande speletid:

– Nei, om han er meir skuffa med musikk … den djupna har eg ikkje i psykologien. Eg har treårig lærarskule frå Hamar, eg.

Og då han vart konfrontert med at Stefan Strandberg (i ei hyllest til trenaren) kalla han «stein hakke gal»:

– Han spelar ikkje meir!

(©NPK)