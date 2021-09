Raja meiner Solbakken bør tenkje seg om: – Mange har betalt ein høg pris for pandemien

sport

Tilskodartalet i VM-kvalifiseringskampen på onsdag mot Nederland og regjeringa si behandling av fotballen under koronapandemien har vorte betente tema i kjølvatnet av utspelet til Solbakken dei siste dagane.

Landslagssjefen meiner at styresmaktene ikkje har lagt ordentleg til rette for at Noreg kan vere ein idrettsnasjon, og torsdag vart han kritisert av helseminister Bent Høie (H), som meiner at fotballen har vore usolidarisk med resten av idretten gjennom pandemien.

Idrettsminister Raja støttar kollegaen sin og ber Solbakken om å tenkje seg nøye om.

– Det er svært mange som har ofra mykje i denne pandemien. Det er folk som har mista arbeidsplassane sine, det er folk som har døydd, og det er mange som har betalt ein høg pris. Dette er eit offer som ein heil nasjon har vore med på å leggje ned. Eg er veldig glad for at det var 7.000 menneske på Ullevaal. Eg trur alle skjønar at det ikkje kunne vere 21.000 der, seier Raja til NTB.

Smittevern viktigast

Han forsvarer tilskodaravgrensinga som ein del av smittevernhandteringa og er stolt over korleis Noreg har takla pandemien.

– Det finst ikkje ein einaste politikar i Noreg som ønskjer å halde landet stengt. Vi har gjort det fordi det har handla om å handtere ein pandemi som ein kan døy av. Vi har sett i andre land i Europa korleis smittetala har vore og korleis sjukehusa har knelt.

– Så eg trur Solbakken vil gjere klokt i å sjå litt nærare på korleis Noreg har handtert smitten. Då vil han sjå at vi kjem ganske godt ut i smittevernhandteringa. Og så har vi halde ope for barn og unge, og vi har kompensert idrettar som har tapt pengar. Det skal vi halde fram med å gjere. Og så ser eg fram til den dagen vi kan opne ytterlegare opp. Vi ønskjer fulle tribunar og fullt trykk, seier Raja.

Frustrert

Kulturministeren legg til at han verkeleg håpar at Solbakken og elevane hans skal vinne alle kampane sine og komme seg til VM i Qatar.

– Vi har gitt fotballen mange unntak, for vi ønskjer at dei skal vinne kampane sine og kvalifisere seg til VM. Eg skjønner at Ståle kan vere frustrert. Eg er like frustrert som han over at vi ikkje kan ha fulle tribunar. Men det er ikkje fordi regjeringa er dum, det er fordi pandemien er noko drit. Vi jobbar for å få kontroll over han, og takka vere den kontrollen kan dei faktisk spele på Ullevaal.

