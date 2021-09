sport

Regjeringa opna torsdag for at det kan komme inn opp til 10.000 tilskodarar på VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar tysdag.

Solbakken verka oppgitt over at den beskjeden kom dagen etter Nederland-kampen.

– Eg har eigentleg ikkje lyst til å snakke så mykje meir om dette. Eg føler at eg blir ein sånn som syter og klagar, og det blir veldig mykje meldingar i e-postboksen min frå mange som meiner veldig mykje om dette. Men eg pratar ut frå at vi skal vere ein idrettsnasjon og kvifor vi ikkje kan leggje litt betre til rette for det, sa Solbakken.

– Testinga som vart gjord i går, den fungerte veldig bra. Det heile gjekk som det skulle gjere, og det var vel fire eller fem covid-positive av 7000 personar, sa Solbakken.

Solbakken møtte media i Lillestrøm dagen etter 1-1-kampen mot Nederland. Der skåra Erling Braut Haaland sitt åttande mål i den 13. A-landskampen. Då var det berre tillate med 7000 på tribunane, og Solbakken var svært kritisk til dette på pressekonferansen etter kampen.

Noreg held fram VM-kvalifiseringa borte mot Latvia (laurdag).

