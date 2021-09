sport

Ronaldo seier dette om kontakten med og forholdet til Solskjær. – Vel, vi har hatt ein prat, men sjølvsagt kjem eg til å snakke med han ansikt til ansikt slik at eg veit kva han forventar. Vi spelte saman i United i to–tre år, så eg har ein god relasjon til han, men no er rollene annleis. Eg er spelar og han manager, seier Ronaldo i eit intervju på Uniteds nettside.

– Eg er tilbake i Manchester for å hjelpe laget til resultat, og manageren kan stole på meg same kva han ønskjer frå meg. Eg er tilgjengeleg for alt.

Ronaldo er stengd ute i neste VM-kvalkamp for Portugal. Han blir kanskje sleppt ut av troppen og står kanskje over ein landskamp mot Qatar laurdag. Det betyr i så fall at Solskjær kan ha portugisaren i Manchester om få dagar.

United-comebacket til Ronaldo ligg an til å komme mot Newcastle på Old Trafford laurdag neste veke.

(©NPK)