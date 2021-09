Regjeringa opnar for 10.000 tilskodarar mot Gibraltar

sport

Det er 3.000 fleire publikummarar enn talet som slapp inn i kampen på onsdag mot Nederland. Gibraltar-kampen blir spelt kommande tysdag.

Endringane trer i kraft laurdag.

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde opninga for fleire personar på utandørsarrangement med faste plassar på ein pressekonferanse torsdag. Det skjer sjølv om trinn 4 i gjenopningsplanen er avlyst. Føresetnaden for at tilskodarane slepp inn, er at dei kan vise fram gyldig koronasertifikat.

Landslagssjef Ståle Solbakken uttrykte etter kampen mot Nederland endå ein gong frustrasjon over at berre 7.000 fekk lov å komme inn portane.

I samsvar med tilrådinga frå Helsedirektoratet vil det framleis vere ei avgrensing på 50 prosent av total kapasitet på arenaene, med ei øvre grense på 10.000 personar utandørs. Innandørs er den øvre grensa 5000.

Ullevaal stadion har ein kapasitet på cirka 27.000 tilskodarar.

(©NPK)