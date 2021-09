Nordiske forbund med brev til Fifa: Reagerer på Amnesty-rapport

sport

I brevet, som er signert fotballtoppane i forbunda til Sverige, Finland, Danmark, Noreg, Island og Færøyane, vert den siste Amnesty-rapporten kalla alarmerande.

Brevet er sendt til generalsekretær Fatma Samoura i Fifa.

– Vi oppmodar Fifa sterkt, basert på informasjonen frå Amnesty i tillegg til tidlegare rapportar frå organisasjonar som Ilo og BWI, til å leggje ytterlegare press på Qatar, står det i brevet.

I rapporten blir det opplyst at 15.021 migrantarbeidarar har mista livet frå 2010 og fram til 2019. I februar melde avisa The Guardian at talet var 6500. Amnesty hevdar òg at sju av ti dødsfall blant migrantarbeidarane i landet manglar ei truverdig forklaring.

– Vi vil halde fram den kritiske dialogen med Fifa, styret i Qatar og andre relevante aktørar for å skape fleire forbetringar for migrantarbeidarane, seier direktør Jakob Jensen i det danske fotballforbundet.

(©NPK)